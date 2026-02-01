फरवरी में राजस्थान यात्रा का प्लान? जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें नहीं जानें तो पछताना पड़ेगा

-दिन में हल्के सूती कपड़े और शाम या रात के लिए हल्के ऊनी कपड़े (जैसे जैकेट या शॉल) साथ रखें, क्योंकि जैसलमेर की रातें रेगिस्तान के कारण ठंडी हो सकती हैं।

-फरवरी पीक सीजन होता है, इसलिए होटलों और फ्लाइट/ट्रेन की बुकिंग कम से कम एक महीने पहले कर लेना चाहिए।

जैसलमेर में 'केर सांगरी' और उदयपुर में 'लाल मांस' या दाल-बाटी चूरमा का स्वाद जरूर चखें।