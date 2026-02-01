फरवरी में राजस्थान यात्रा का प्लान? जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें नहीं जानें तो पछताना पड़ेगा

फरवरी में जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें जान लें (पत्रिका फाइल फोटो)
जैसलमेर: राजस्थान की मरुधरा और झीलों की नगरी फरवरी में अपने सबसे आकर्षक स्वरूप में होती है। जहां जैसलमेर के रेतीले धोरों पर ठंडी हवाएं संगीत बिखेरती हैं। वहीं, उदयपुर की झीलें सुनहरी धूप में चमक उठती हैं।
फरवरी में इन दोनों शहरों की यात्रा न केवल मौसम के लिहाज से, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों के दृष्टिकोण से भी सर्वोत्तम है। जैसलमेर, जिसे 'स्वर्णनगरी' भी कहा जाता है, फरवरी में पर्यटकों की पहली पसंद होता है।
जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित इन धोरों पर ऊंट की सवारी और जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहां रात में कैंपिंग और बोनफायर के साथ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेना सुखमय आनंद देता है।
यह दुनिया के उन गिने-चुने किलों में से एक है, जहां आज भी आबादी निवास करती है। इसकी नक्काशीदार पीली पत्थर की दीवारें सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकती हैं।
वास्तुशिल्प की बारीकियों को देखने के लिए पटवों की हवेली जाएं और शाम को गड़ीसर झील के किनारे शांति से समय बिताएं।
जैसलमेर की तपती रेत के बाद, उदयपुर की शांति और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। फरवरी में उदयपुर का तापमान लगभग 12°C से 28°C के बीच रहता है, जो घूमने के लिए शानदार है।
उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है। यहां से पिछोला झील का नजारा अद्भुत दिखता है। झील में बोट राइड करना, विशेषकर सूर्यास्त के समय, आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।
राजाओं के समय में रानियों के टहलने के लिए बनाया गया यह उद्यान अपने फव्वारों और कमल के तालाबों के लिए प्रसिद्ध है।
शाम के समय यहां की चौपाटी पर स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।
पहाड़ की चोटी पर स्थित यह किला पूरे उदयपुर शहर का विहंगम दृश्य प्रदान करता है।
-इस समय न तो बहुत अधिक ठंड होती है और न ही गर्मी। आप दिन भर बिना थके घूम सकते हैं।
-राजस्थान के अधिकांश बड़े मेले और उत्सव इसी महीने में होते हैं।
-साफ आसमान और सुहावनी धूप फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहतरीन रोशनी प्रदान करती है।
-दिन में हल्के सूती कपड़े और शाम या रात के लिए हल्के ऊनी कपड़े (जैसे जैकेट या शॉल) साथ रखें, क्योंकि जैसलमेर की रातें रेगिस्तान के कारण ठंडी हो सकती हैं।
-फरवरी पीक सीजन होता है, इसलिए होटलों और फ्लाइट/ट्रेन की बुकिंग कम से कम एक महीने पहले कर लेना चाहिए।
जैसलमेर में 'केर सांगरी' और उदयपुर में 'लाल मांस' या दाल-बाटी चूरमा का स्वाद जरूर चखें।
यदि आप एक ही यात्रा में रेगिस्तान का रोमांच और झीलों का सुकून चाहते हैं, तो फरवरी में जैसलमेर और उदयपुर का कॉम्बो पैक आपके लिए बेस्ट है। यह यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध विरासत, वीरता की कहानियों और राजसी ठाट-बाट से रूबरू कराएगी।
