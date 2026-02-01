1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

फरवरी में राजस्थान यात्रा का प्लान? जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें नहीं जानें तो पछताना पड़ेगा

फरवरी का महीना राजस्थान की यात्रा के लिए सुनहरा समय माना जाता है। यदि आप जैसलमेर और उदयपुर की यात्रा का मन बना रहे हैं, तो यह फैसला एकदम सटीक है। फरवरी का खुशनुमा मौसम इन दोनों शहरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है।

3 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Feb 01, 2026

Rajasthan Travel Alert Some Things to Know Before Visiting Jaisalmer and Udaipur in February

फरवरी में जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें जान लें (पत्रिका फाइल फोटो)

जैसलमेर: राजस्थान की मरुधरा और झीलों की नगरी फरवरी में अपने सबसे आकर्षक स्वरूप में होती है। जहां जैसलमेर के रेतीले धोरों पर ठंडी हवाएं संगीत बिखेरती हैं। वहीं, उदयपुर की झीलें सुनहरी धूप में चमक उठती हैं।

फरवरी में इन दोनों शहरों की यात्रा न केवल मौसम के लिहाज से, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों के दृष्टिकोण से भी सर्वोत्तम है। जैसलमेर, जिसे 'स्वर्णनगरी' भी कहा जाता है, फरवरी में पर्यटकों की पहली पसंद होता है।

सैम सैंड ड्यून्स

जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित इन धोरों पर ऊंट की सवारी और जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहां रात में कैंपिंग और बोनफायर के साथ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेना सुखमय आनंद देता है।

सोनार किला

यह दुनिया के उन गिने-चुने किलों में से एक है, जहां आज भी आबादी निवास करती है। इसकी नक्काशीदार पीली पत्थर की दीवारें सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकती हैं।

पटवों की हवेली और गड़ीसर झील

वास्तुशिल्प की बारीकियों को देखने के लिए पटवों की हवेली जाएं और शाम को गड़ीसर झील के किनारे शांति से समय बिताएं।

जैसलमेर की तपती रेत के बाद, उदयपुर की शांति और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। फरवरी में उदयपुर का तापमान लगभग 12°C से 28°C के बीच रहता है, जो घूमने के लिए शानदार है।

पिछोला झील और सिटी पैलेस

उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है। यहां से पिछोला झील का नजारा अद्भुत दिखता है। झील में बोट राइड करना, विशेषकर सूर्यास्त के समय, आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

सहेलियों की बाड़ी

राजाओं के समय में रानियों के टहलने के लिए बनाया गया यह उद्यान अपने फव्वारों और कमल के तालाबों के लिए प्रसिद्ध है।

फतेह सागर झील

शाम के समय यहां की चौपाटी पर स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।

सज्जनगढ़ (मानसून पैलेस)

पहाड़ की चोटी पर स्थित यह किला पूरे उदयपुर शहर का विहंगम दृश्य प्रदान करता है।

फरवरी में ही क्यों जाएं उदयपुर और जैसलमेर?

-इस समय न तो बहुत अधिक ठंड होती है और न ही गर्मी। आप दिन भर बिना थके घूम सकते हैं।
-राजस्थान के अधिकांश बड़े मेले और उत्सव इसी महीने में होते हैं।
-साफ आसमान और सुहावनी धूप फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहतरीन रोशनी प्रदान करती है।

यात्रा के लिए ये रहे कुछ जरूरी टिप्स

-दिन में हल्के सूती कपड़े और शाम या रात के लिए हल्के ऊनी कपड़े (जैसे जैकेट या शॉल) साथ रखें, क्योंकि जैसलमेर की रातें रेगिस्तान के कारण ठंडी हो सकती हैं।
-फरवरी पीक सीजन होता है, इसलिए होटलों और फ्लाइट/ट्रेन की बुकिंग कम से कम एक महीने पहले कर लेना चाहिए।
जैसलमेर में 'केर सांगरी' और उदयपुर में 'लाल मांस' या दाल-बाटी चूरमा का स्वाद जरूर चखें।

यदि आप एक ही यात्रा में रेगिस्तान का रोमांच और झीलों का सुकून चाहते हैं, तो फरवरी में जैसलमेर और उदयपुर का कॉम्बो पैक आपके लिए बेस्ट है। यह यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध विरासत, वीरता की कहानियों और राजसी ठाट-बाट से रूबरू कराएगी।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर SIT ने किया बड़ा खुलासा, बताई मौत की यह वजह
बाड़मेर
Sadhvi Prem Baisa Death Case SIT reveals compounder gave multiple

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 03:08 pm

Published on:

01 Feb 2026 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / फरवरी में राजस्थान यात्रा का प्लान? जैसलमेर-उदयपुर जाने से पहले ये बातें नहीं जानें तो पछताना पड़ेगा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धरोहरों की सुंदरता के आड़े आ रहे टावर- साइन बोर्ड

जैसलमेर

विश्वकर्मा जयंती पर सुथार समाज ने धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संकल्प लिए

जैसलमेर

मरु-महोत्सव में संस्कृति, परंपरा और पराक्रम की झलक…योग, ऊंट और शौर्य का उत्सव

जैसलमेर

Rajasthan: ISI का जासूसी नेटवर्क बेनकाब, PAK हैंडलर्स चला रहे थे ई-मित्र संचालक का वॉट्सऐप; हनीट्रैप के जाल में फंसाया

Pakistani spy Amararam
जैसलमेर

जैसलमेर में यात्रीकर 1 से लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.