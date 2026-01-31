मरु-महोत्सव में संस्कृति, परंपरा और पराक्रम की झलक…योग, ऊंट और शौर्य का उत्सव

महिलाओं के लिए आयोजित पणिहारी मटका रेस में लोकजीवन की झलक दिखाई दी। सिर पर इडाणी और पानी से भरा मटका लेकर दौड़ती महिलाओं के दृश्य ने दर्शकों को आनंदित कर दिया। वहीं भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों के बीच हुई रस्सा-कशी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने जीत दर्ज की।ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, शान-ए-मरूधरा, और कैमल पोलो मैच भी खास आकर्षण रहे। कैमल पोलो में सीमा सुरक्षा बल की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। जिम्नास्टिक और योग की प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने अद्भुत शारीरिक संतुलन और अनुशासन का परिचय देकर दर्शकों की सराहना बटोरी। शाम को विभिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मरुधरा की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर दिया। गैर नृत्य, लोकसंगीत और वाद्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साक्षी बने और स्मृतियों को कैमरों में कैद किया।