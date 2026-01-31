31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

मरु-महोत्सव में संस्कृति, परंपरा और पराक्रम की झलक…योग, ऊंट और शौर्य का उत्सव

 देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले चार दिवसीय मरु महोत्सव का तीसरा दिन उत्सव, परंपरा और पराक्रम के रंगों में सराबोर नजर आया। दिन की शुरुआत गड़ीसर झील के सुरम्य वातावरण में योग और वाद्य संगीत के मधुर स्वरों के साथ हुई, जहां शांति और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 31, 2026

 देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले चार दिवसीय मरु महोत्सव का तीसरा दिन उत्सव, परंपरा और पराक्रम के रंगों में सराबोर नजर आया। दिन की शुरुआत गड़ीसर झील के सुरम्य वातावरण में योग और वाद्य संगीत के मधुर स्वरों के साथ हुई, जहां शांति और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव की अधिकांश गतिविधियां डेडानसर मैदान में केंद्रित रहीं। यहां ऊंटों से जुड़ी विविध प्रतियोगिताओं और प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित किया। रेगिस्तान के जहाज की साज-सज्जा, करतब और अनुशासन ने तीसरे दिन को पूरी तरह ऊंट संस्कृति के नाम कर दिया।

आकर्षण का केन्द्र रहा कैमल टेटू शो

डेडानसर मैदान में सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में प्रस्तुत कैमल टेटू शो आकर्षण का केंद्र रहा। सजे-धजे ऊंटों ने मंचासीन अतिथियों को सलामी दी। चार-चार और आठ-आठ ऊंटों की क्राॅसिंग, लहरिया, पीपल के पत्ते और जलेबी आकृतियों की फॉर्मेशन ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। राजस्थानी लोकधुनों पर ऊंटों की तालबद्ध चाल ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। भारतीय वायु सेना की एयर वॉरियर ड्रिल ने साहस और अनुशासन का सशक्त प्रदर्शन किया। शस्त्रों के साथ शारीरिक संतुलन और सटीक तालमेल ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। साढ़े पांच किलो वजन की राइफल को कलात्मक ढंग से संभालते जवानों का प्रदर्शन तालियों से गूंज उठा।

मटका लेकर दौड़ी महिलाएं

महिलाओं के लिए आयोजित पणिहारी मटका रेस में लोकजीवन की झलक दिखाई दी। सिर पर इडाणी और पानी से भरा मटका लेकर दौड़ती महिलाओं के दृश्य ने दर्शकों को आनंदित कर दिया। वहीं भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों के बीच हुई रस्सा-कशी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने जीत दर्ज की।ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, शान-ए-मरूधरा, और कैमल पोलो मैच भी खास आकर्षण रहे। कैमल पोलो में सीमा सुरक्षा बल की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। जिम्नास्टिक और योग की प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने अद्भुत शारीरिक संतुलन और अनुशासन का परिचय देकर दर्शकों की सराहना बटोरी। शाम को विभिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मरुधरा की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर दिया। गैर नृत्य, लोकसंगीत और वाद्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रमों के साक्षी बने और स्मृतियों को कैमरों में कैद किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मरु-महोत्सव में संस्कृति, परंपरा और पराक्रम की झलक…योग, ऊंट और शौर्य का उत्सव
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विश्वकर्मा जयंती पर सुथार समाज ने धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संकल्प लिए

जैसलमेर

Rajasthan: ISI का जासूसी नेटवर्क बेनकाब, PAK हैंडलर्स चला रहे थे ई-मित्र संचालक का वॉट्सऐप; हनीट्रैप के जाल में फंसाया

Pakistani spy Amararam
जैसलमेर

जैसलमेर में यात्रीकर 1 से लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी

जैसलमेर

जासूसी के आरोप में ई-मित्र संचालक गिरफ्तार, जयपुर में पूछताछ के बाद कार्रवाई

जैसलमेर

धोरों की नगरी में पहुंचे गोरे, मरु-संस्कृति के रंग में रंगे विदेशी मेहमान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.