Rajasthan Tourism: जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए मिलेगा एक और नया रोमांच, जल्द शुरू होगी यहां बोटिंग

Heritage Tourism: जयपुर. गुलाबी नगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नया और रोमांचक अनुभव इंतजार कर रहा है। आमेर का ऐतिहासिक किला तो अब तक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी खूबसूरती को पानी के बीच से निहारने का मौका मिलेगा। आमेर स्थित मावठा झील में पहली बार बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे पर्यटन में नया अध्याय जुड़ने वाला है।