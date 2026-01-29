Wildlife Helpline: बड़ा कदम, राजस्थान में आबादी क्षेत्र में वन्यजीव दिखे तो डायल करें यह नम्बर, अब तुरंत पहुंचेगी मदद

फोटो: पत्रिका
Animal Movement Alert: जयपुर. प्रदेश में बढ़ते वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेशभर में हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया जाएगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन आबादी क्षेत्र में वन्य जीवों की मौजूदगी की तुरंत सूचना दे सकेंगे, जिससे वन विभाग की टीम समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर सकेगी।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक काली चरण सर्राफ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने बताया कि आमजन और वन्य जीवों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि राजस्थान में भी प्रभावी और व्यवहारिक प्रणाली विकसित की जा सके।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में ऐसी किसी घटना की सूचना पुलिस थाने या डायल 100 पर दी जाती है, जिसके बाद वन विभाग कार्रवाई करता है। नई हेल्पलाइन शुरू होने से सूचना सीधे वन विभाग तक पहुंचेगी, जिससे प्रतिक्रिया समय कम होगा और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि जयपुर शहर के कई आबादी क्षेत्रों में पूर्व में लेपर्ड की आवाजाही देखी जा चुकी है। इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन बना रहे।
