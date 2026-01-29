Wildlife Helpline: बड़ा कदम, राजस्थान में आबादी क्षेत्र में वन्यजीव दिखे तो डायल करें यह नम्बर, अब तुरंत पहुंचेगी मदद

Animal Movement Alert: जयपुर. प्रदेश में बढ़ते वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेशभर में हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया जाएगा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन आबादी क्षेत्र में वन्य जीवों की मौजूदगी की तुरंत सूचना दे सकेंगे, जिससे वन विभाग की टीम समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर सकेगी।