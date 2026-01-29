Food Safety: राजस्थान के इस शहर में 43,421 लीटर संदिग्ध घी जब्त, फर्म पर बड़ी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि जयपुर के माचेड़ा क्षेत्र स्थित गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट द्वारा भोग विनायक ब्राण्ड के नाम से घी का उत्पादन किया जा रहा था। पूर्व में प्रतापगढ़ जिले से लिए गए इसी ब्राण्ड के नमूने जांच में अनसेफ पाए गए थे। इसके आधार पर विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया।