Jaipur News: अजमेर रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति…2800 मीटर की ड्रेनेज लाइन, 340 हेक्टेयर में कॉलोनियों को फायदा

धानी के अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू क्षेत्र में होने वाले जलभराव से मुक्ति की उम्मीद है। बुधवार, चार फरवरी से जेडीए ड्रेनेज लाइन डालने का काम शुरू करेगा।

जयपुर

Ashwani Kumar

Feb 03, 2026

जयपुर. राजधानी के अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू क्षेत्र में होने वाले जलभराव से मुक्ति की उम्मीद है। बुधवार, चार फरवरी से जेडीए ड्रेनेज लाइन डालने का काम शुरू करेगा। 2800 मीटर में यह लाइन बिछाई जाएगी। 340 हेक्टेयर में रहने वाली आबादी को फायदा मिलेगा। जेडीए 15.18 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मई तक जेडीए काम पूरा करने का दावा कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इस वर्ष मानसून में होने वाले जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी। जेडीए अधिकारियों की मानें तो 100 से अधिक कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। साथ ही सर्विस रोड से निकलने वाले लोग भी बिना किसी परेशानी के बरसात के दिनों में निकल सकेंगे।

दरअसल, कमला नेहरू पुलिया पर बीते कई वर्ष से पानी निकासी न होने से बरसात के दिनों में चार फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे में यहां खड़ींगाडि़यां तक तैरने लगती हैं।

यूं होगा काम
भांकरोटा की ओर से काम शुरू होगा। कमला नेहरू नगर पुलिया से ड्रेनेज लाइन को क्रॉस कर करीब 50 मीटर जलभराव वाले स्थान पर लाया जाएगा। यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए 20 से 40 मीटर में ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम किया जाएगा।

इस क्षेत्र को मिलेगा फायदा
-कमला नेहरू नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे की कॉलोनियां, केसोपुरा, केसीसी नगर और भांकरोटा क्षेत्र की कई कॉलोनियां।

ऐसे चलेगा यातायात
-मुख्य अजमेर रोड पर यातायात सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा।
-भांकरोटा से कमला नेहरू नगर की तरफ सर्विस रोड पर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित किए गए हैं।
-जयसिंहपुरा की तरफ जाने वाले हल्के और भारी वाहन यथावत संचालित रहेंगे।
-भांकरोटा से आगे कमला नेहरू नगर की तरफ सर्विस सड़क के जिस भाग में कार्य किया जाएगा, उस भाग से पूर्व की ओर (कमला नेहरू नगर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक) पूर्व की भांति जा सकेगा।
-भांकरोटा पुलिया के नीचे के सभी निकासों को एक साथ बंद नहीं किया जाएगा। जिससे यातायात सर्विस रोड पर आकर दक्षिण की तरफ स्थित दूसरी सर्विस रोड से कमला नेहरू नगर की तरफ जा सकेगा।

Updated on:

03 Feb 2026 12:00 pm

Published on:

03 Feb 2026 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: अजमेर रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति…2800 मीटर की ड्रेनेज लाइन, 340 हेक्टेयर में कॉलोनियों को फायदा
