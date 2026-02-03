Jaipur News: अजमेर रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति…2800 मीटर की ड्रेनेज लाइन, 340 हेक्टेयर में कॉलोनियों को फायदा

ऐसे चलेगा यातायात

-मुख्य अजमेर रोड पर यातायात सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा।

-भांकरोटा से कमला नेहरू नगर की तरफ सर्विस रोड पर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित किए गए हैं।

-जयसिंहपुरा की तरफ जाने वाले हल्के और भारी वाहन यथावत संचालित रहेंगे।

-भांकरोटा से आगे कमला नेहरू नगर की तरफ सर्विस सड़क के जिस भाग में कार्य किया जाएगा, उस भाग से पूर्व की ओर (कमला नेहरू नगर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक) पूर्व की भांति जा सकेगा।

-भांकरोटा पुलिया के नीचे के सभी निकासों को एक साथ बंद नहीं किया जाएगा। जिससे यातायात सर्विस रोड पर आकर दक्षिण की तरफ स्थित दूसरी सर्विस रोड से कमला नेहरू नगर की तरफ जा सकेगा।