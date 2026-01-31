साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर SIT ने किया बड़ा खुलासा, बताई मौत की यह वजह

एसीपी छवि शर्मा के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना है, जो मौत के असली कारणों से पर्दा उठाएगी। फिलहाल, आश्रम के सेवादारों से लेकर साध्वी के परिजनों तक, हर कोई संदेह के घेरे में है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि साध्वी ने हाल के दिनों में किन-किन स्थानों की यात्रा की थी और वे किन लोगों के संपर्क में थीं।