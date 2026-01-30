साध्वी प्रेम बाईसा का आज अंतिम संस्कार, परेऊ में दी जाएगी समाधि, बाजार बंद, पूरे गांव में शोक की लहर

मामले में संदेह तब गहराया जब अस्पताल द्वारा शव मोर्चरी ले जाने के आग्रह के बावजूद, पिता बिरमनाथ शव को बिना पोस्टमार्टम कराए सीधे आश्रम ले गए। देर रात श्रद्धालुओं के भारी आक्रोश और एसीपी छवि शर्मा की समझाइश के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) की मोर्चरी भिजवाया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है, हालांकि चिकित्सकों ने मृत्यु का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं किया है।