6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

बाड़मेर। श्री सीताराम सेवा संस्थान द्वारा निर्मित बाड़मेर के प्रथम भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का पुण्य विमोचन गुरुवार को अग्रवाल पंचायत भवन में गंगाविशन अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। समिति के सचिव आनंद पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर श्री सीताराम आश्रम के महंत सियारामदास, भाजपा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Om Prakash Mali

Feb 06, 2026

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

बाड़मेर। श्री सीताराम सेवा संस्थान द्वारा निर्मित बाड़मेर के प्रथम भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का पुण्य विमोचन गुरुवार को अग्रवाल पंचायत भवन में गंगाविशन अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया।

समिति के सचिव आनंद पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर श्री सीताराम आश्रम के महंत सियारामदास, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा, वरिष्ठ समाजसेवी मिर्चुमल कृपलानी, भामाशाह लूणसिंह झाला, श्रवण महेश्वरी और नगाराम माली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समिति के अध्यक्ष गंगाविशन अग्रवाल ने बताया कि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण समस्त शहरवासियों के सहयोग से संभव हुआ है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श आराध्य हैं। उनके मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व का विषय है। दिलीप पालीवाल ने कहा कि मंदिर निर्माण में समिति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास सराहनीय रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बाड़मेर में विकास, समृद्धि और संस्कार का संचार होगा। भाजपा नेता स्वरूप सिंह ने बताया कि बाड़मेर के सभी राम भक्तों को इस पुनीत कार्य में तन, मन और धन से सहयोग कर कार्यक्रम को भव्य बनाना चाहिए। समिति के नगाराम माली ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी को शुभ वेला में गणेश पूजन होगा। 21 फरवरी को सुबह अग्रवाल पंचायत भवन से शोभायात्रा निकलेगी तथा शाम को बजरंग सत्संग समिति द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 22 फरवरी को संतों एवं भामाशाहों व सहयोगियों का सम्मान किया जाएगा। बाड़मेर के प्रतिष्ठित पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजा रोहण और आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। तत्पश्चात राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन होगा।

समिति के उपाध्यक्ष हंसराज सोनी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में ओमप्रकाश त्रिवेदी, ताराचंद चोपड़ा, दिलीप तिवारी, बसंत खत्री, किशोर भार्गव, उगम सिंह, हरिसिंह राठौड़, नारायण जांगिड़, रणछोड़ सिंह, विमला खत्री, सुशीला खत्री, राजाराम सर्राफ, राकेश सिंहल, विष्णु मोदी, नंदू सर्राफ, चंद्रप्रकाश सिंहल, शंकर मोदी, चंद्र शेखर बंसल, गणपत सिंहल, पुनीत बंसल, मंजू सिंहल, मंजू मोदी, सुरेश मोदी, अरविंद सिंहल, कनिष्क सिंहल, अशोक सर्राफ, दिव्य दवे, भेराराम माली सहित अनेक राम भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद पुरोहित ने किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, मिलने आ रहे रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

बाड़मेर

राजस्थान के धोरों में ‘मौत’ का कारोबार : छह महीने में तीसरी फैक्टरी पकड़ी, ऐसे खुला राज

बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा: SIT ने जांच के लिए भेजे 35 सैंपल, क्या DNA जांच से मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा?

Sadhvi Prem Baisa death case
बाड़मेर

Success Story: राजस्थान की मुमताज का संघर्ष से वर्दी तक का सफर, इस IPS की प्रेरणा ने बदली जिंदगी

Rajasthan Constable Mumtaz
बाड़मेर

राजस्थान की धापू चौधरी: दो बच्चों की मां ने जीता गोल्ड मेडल, जानें फ्रैक्चर, संघर्ष और जीत की कहानी

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.