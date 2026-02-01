राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

समिति के अध्यक्ष गंगाविशन अग्रवाल ने बताया कि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण समस्त शहरवासियों के सहयोग से संभव हुआ है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श आराध्य हैं। उनके मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व का विषय है। दिलीप पालीवाल ने कहा कि मंदिर निर्माण में समिति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास सराहनीय रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बाड़मेर में विकास, समृद्धि और संस्कार का संचार होगा। भाजपा नेता स्वरूप सिंह ने बताया कि बाड़मेर के सभी राम भक्तों को इस पुनीत कार्य में तन, मन और धन से सहयोग कर कार्यक्रम को भव्य बनाना चाहिए। समिति के नगाराम माली ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी को शुभ वेला में गणेश पूजन होगा। 21 फरवरी को सुबह अग्रवाल पंचायत भवन से शोभायात्रा निकलेगी तथा शाम को बजरंग सत्संग समिति द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 22 फरवरी को संतों एवं भामाशाहों व सहयोगियों का सम्मान किया जाएगा। बाड़मेर के प्रतिष्ठित पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजा रोहण और आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। तत्पश्चात राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन होगा।