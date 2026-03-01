Barmer: सरकारी स्कूल में गिरा पंखा, दो मासूमों के सिर पर लगी चोट, बड़ा हादसा टला, क्लास में अफरा-तफरी

स्कूल के शिक्षक ने बताया कि दोनों बच्चों का नाम मनीष है। एक पहली कक्षा में और दूसरा दूसरी कक्षा में पढ़ता है। दोनों की कक्षा एक ही कमरे में लगती है। प्रार्थना सभा के बाद दोनों बच्चे सबसे पहले कक्षा में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ गए थे। इसी दौरान पंखे का हुक टूट गया और पंखा उनके ऊपर गिर गया। बताया जा रहा है कि कक्षा में दो पंखे लोहे की एंगल पर लगाए गए थे। इनमें से एक पंखे का हुक पहले से ढीला था, जो धीरे-धीरे खिसककर दूसरे पंखे के पास आ गया। दोनों पंखे टकराने पर एक का हुक टूट गया और पंखा नीचे गिर पड़ा।