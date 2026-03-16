Ranthambore: रणथंभौर में मची सनसनी, वनकर्मियों पर टाइगर का हमला, भागकर बचाई अपनी जान, बाइक की सीट फाड़ी

जानकारी के अनुसार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वनकर्मी निरंजन अपने साथी होमगार्ड जितेंद्र शर्मा के साथ बाइक से गाड़ा डूब क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनका सामना टाइगर आरबीटी-2511 से हो गया। टाइगर ने अचानक आक्रामक रुख अपनाते हुए चार्ज कर दिया। वनकर्मी घबराकर बाइक छोड़कर भाग निकले। इसके बाद टाइगर ने बाइक की सीट पर कई बार हमला किया, जिससे सीट फट गई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।