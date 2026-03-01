रींगस में लेपर्ड का आतंक: घर में घुसकर 65 वर्षीय महिला पर हमला, ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा

लेपर्ड पहले मुकेश जांगिड़ के मकान के चौक में घुसा। उसे देखकर परिवार के लोग घबरा गए और कमरों में जाकर दरवाजे बंद कर लिए। इसके बाद वह पास ही श्रीराम कुमावत के मकान में घुस गया, जहां उसने दीपक दम्बीवाल की ताई आंची देवी (65) पत्नी शिम्भू दयाल पर हमला कर दिया। हमले में महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद लेपर्ड जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के पास से होते हुए राजकीय स्कूल के खेल मैदान की तरफ पहुंच गया। वहां लोगों की भीड़ देखकर वह मकानों की छतों से होते हुए एक बंद पड़े सार्वजनिक भवन में जाकर छुप गया।