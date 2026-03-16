Ranthambore: बाघिन की तलाश में फिर पुरानी टेरेटरी में पहुंचा बाघ T-2407, वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग

पूर्व में भी टी-2407 का विचरण आरओपीटी रेंज में ही रहता था, लेकिन गत दिनों यह जंगल से बाहर निकलकर रणथम्भौर रोड स्थित एक होटल के पास पहुंच गया था। उस समय वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद इसे ट्रैंकुलाइज कर खण्डार रेंज में शिफ्ट किया था। कुछ समय तक इसका मूवमेंट वहीं रहा, लेकिन अब यह फिर से अमरेश्वर क्षेत्र की ओर लौट आया है।