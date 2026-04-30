किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा एग्रीक्लिनिक, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा हर समस्या का समाधान

सवाईमाधोपुर। किसानों को अब अपनी खेती से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे मिलेगा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) परिसर में राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत एग्रीक्लिनिक की स्थापना की है। यह केंद्र किसानों के लिए एक समेकित सेवा स्थल के रूप में काम करेगा, जहां मृदा परीक्षण से लेकर कीट‑रोग नियंत्रण और उन्नत कृषि तकनीकों तक की विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होगी।