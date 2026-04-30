30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा एग्रीक्लिनिक, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा हर समस्या का समाधान

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत एग्रीक्लिनिक की स्थापना की है। यह केंद्र किसानों के लिए एक समेकित सेवा स्थल के रूप में काम करेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Apr 30, 2026

Agri-clinic

सवाईमाधोपुर के कृषि विस्तार कार्यालय परिसर में बनाया गया एग्री​क्लिनिक। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। किसानों को अब अपनी खेती से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे मिलेगा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) परिसर में राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत एग्रीक्लिनिक की स्थापना की है। यह केंद्र किसानों के लिए एक समेकित सेवा स्थल के रूप में काम करेगा, जहां मृदा परीक्षण से लेकर कीट‑रोग नियंत्रण और उन्नत कृषि तकनीकों तक की विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होगी।

एग्रीक्लिनिक प्रभारी डॉ. किशन लाल गुर्जर ने बताया कि यहां मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खेत की उर्वरता का वैज्ञानिक आकलन कर संतुलित उर्वरक उपयोग की सिफारिश दी जाएगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। किसानों को यह समझाया जाएगा कि मिट्टी की सही पहचान ही फसल की असली ताकत है।

कीट‑रोग नियंत्रण और आधुनिक तकनीक

केंद्र पर समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों की पहचान कर उनके नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय सुझाए जाएंगे। साथ ही किसानों को फसल प्रबंधन, सिंचाई पद्धति, उन्नत बीज चयन, फसल चक्र, बागवानी और पशुपालन को जोड़कर समेकित कृषि प्रणाली अपनाने का मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह प्रणाली किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

किसानों के लिए सीधी पहुंच

किसान अपनी फसल संबंधी समस्याओं को सीधे एग्रीक्लिनिक में प्रस्तुत कर सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विभाग के अधिकारी खेतों का भ्रमण कर मौके पर समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों को समय पर वैज्ञानिक सलाह मिलेगी और फसल हानि में कमी आएगी।

कृषि सेवाओं को सुदृढ़ करने की पहल

एग्रीक्लिनिक की स्थापना से किसानों को विशेषज्ञ सलाह समय पर उपलब्ध होगी। यह पहल जिले में कृषि सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा।
-लखपत लाल मीना, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 100 करोड़ की लागत से बदलेगी राजस्थान की इस नदी की सूरत, 6 नए एनिकट भी बनेंगे
अलवर
Ruparel River Revival

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा एग्रीक्लिनिक, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा हर समस्या का समाधान

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर: मंदिर में दर्शन कर लौट रहे परिवार का भीषण हादसा, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, दो बच्चों की हालत नाजुक

sawai Madhopur Accident
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में युवा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

Sawai Madhopur tiger death
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: बजरी माफिया की खुलेआम चुनौती, ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो वायरल

sawai madhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan: ‘कांग्रेस MLA ने दी लड़ाई को गलत दिशा… लोग रखें बड़ा दिल’ BJP नेता बोले- पांचना बांध पर राजनीति ठीक नहीं

BJP District President Mansingh Gurjar
सवाई माधोपुर

School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच नौनिहालों को मिली राहत, आखिरकार बदला स्कूलों का समय

School Timing Change
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.