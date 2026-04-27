School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच नौनिहालों को मिली राहत, आखिरकार बदला स्कूलों का समय

भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय पर रविवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और तपती हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया। वहीं शाम को भी रातें गर्म होने लगी है। शहर के बाजारों में दोपहर के समय ग्राहकों की कमी साफ दिखाई देती है। दुकानदार बताते हैं कि लोग अब सुबह या शाम को ही खरीदारी के लिए निकलते हैं। पानी और ठंडे पेय पदार्थों की खपत बढ़ गई है। बिजली की मांग भी चरम पर है, जिससे कई इलाकों में कटौती का सामना करना पड़ रहा है।