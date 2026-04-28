सवाई माधोपुर में युवा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

सवाई माधोपुर। वन विभाग की टीम को मंगलवार को फलोदी रेंज के हिंदवाड़ क्षेत्र की पहाड़ियों में एक युवा बाघ टी-2402 का क्षत-विक्षत शव मिला। नियमित गश्त पर निकली टीम की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग का जाप्ता मौके पर पहुंचा और कठिन पहाड़ी इलाके से शव को कब्जे में लेकर शहर के राजबाग नाके तक लाया गया। यहां प्रशासनिक और वन अधिकारियों की मौजूदगी में चिकित्सकों की टीम ने बाघ का पोस्टमार्टम किया।