28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में युवा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

सवाई माधोपुर के फलोदी रेंज में युवा बाघ टी-2402 का क्षत-विक्षत शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में दो नर बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट की आशंका जताई जा रही है, जबकि सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 28, 2026

Sawai Madhopur tiger death

बाघ का क्षत विक्षत शव। फोटो- पत्रिका

सवाई माधोपुर। वन विभाग की टीम को मंगलवार को फलोदी रेंज के हिंदवाड़ क्षेत्र की पहाड़ियों में एक युवा बाघ टी-2402 का क्षत-विक्षत शव मिला। नियमित गश्त पर निकली टीम की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग का जाप्ता मौके पर पहुंचा और कठिन पहाड़ी इलाके से शव को कब्जे में लेकर शहर के राजबाग नाके तक लाया गया। यहां प्रशासनिक और वन अधिकारियों की मौजूदगी में चिकित्सकों की टीम ने बाघ का पोस्टमार्टम किया।

यह वीडियो भी देखें

सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बाघ के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यह घटना क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ लैब जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके।

यह है टी-2402 का इतिहास

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ टी-2402, बाघिन टी-99 की संतान था। उसकी उम्र करीब साढ़े चार साल बताई जा रही है। यह बाघ हाल के समय में अपने लिए नया इलाका स्थापित करने की प्रक्रिया में था और इसी कारण वह लगातार गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहा था। युवा अवस्था में होने के चलते उसके व्यवहार और मूवमेंट पर विभाग की विशेष नजर बनी हुई थी।

वन विभाग कर रहा था लगातार मॉनिटरिंग

वन विभाग की टीम इस बाघ की लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रही थी। अधिकारियों के अनुसार, बाघ के निर्धारित क्षेत्र पर एक अन्य वयस्क नर बाघ के कब्जा करने के संकेत मिल रहे थे। इसी वजह से इलाके में पिछले कुछ समय से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में मामला दो नर बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष का प्रतीत हो रहा है, जो वन्यजीवों में आम लेकिन खतरनाक स्थिति मानी जाती है। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों ने बाघ के शरीर से विभिन्न सैंपल लिए हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। इन रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई।

इनका कहना है

रणथम्भौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि फलोदी रेंज में एक युवा बाघ का शव मिलने की सूचना के बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह भी कहा कि बाघ के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

ये भी पढ़ें

मानेसर कांड पर फिर गरमाई सियासत, गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, सचिन पायलट मोहरा, अशोक गहलोत थे पूरी स्क्रिप्ट के मास्टरमाइंड
जयपुर
Rajasthan Politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर में युवा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर: बजरी माफिया की खुलेआम चुनौती, ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो वायरल

sawai madhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan: ‘कांग्रेस MLA ने दी लड़ाई को गलत दिशा… लोग रखें बड़ा दिल’ BJP नेता बोले- पांचना बांध पर राजनीति ठीक नहीं

BJP District President Mansingh Gurjar
सवाई माधोपुर

School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच नौनिहालों को मिली राहत, आखिरकार बदला स्कूलों का समय

School Timing Change
सवाई माधोपुर

त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर टाइगर मलंग का जलवा, वाहनों की थमी रफ्तार, 10 मिनट तक निहारते रहे पर्यटक

सवाई माधोपुर

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में बड़ा बदलाव: 21 साल से कम उम्र वालों का पत्ता साफ, हजारों युवाओं को तगड़ा झटका

Rajasthan Unemployment Allowance Rule Change Under-21 Applicants Barred 10000 Youth Hit Hard
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.