त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर टाइगर मलंग का जलवा, वाहनों की थमी रफ्तार, 10 मिनट तक निहारते रहे पर्यटक

इससे पहले भी 27 मार्च को टाइगर ‘मलंग’ मंदिर मार्ग पर आ गया था। करीब 2 घंटे तक सड़क पर ही बैठा रहा। इस दौरान पर्यटकों से भरी जिप्सी और कैंटर की लंबी कतार लग गई थी । एहतियात के तौर पर तब पर्यटक और मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिससे लंबा जाम लग गया था। हालांकि टाइगर के वापस जंगल में जाने पर पर्यटकों की गाड़ियां निकली ।