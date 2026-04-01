राजस्थान के इस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में आज से महंगा हुआ बाघों का दीदार, देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए यह रहेंगी नई दरें

बता दें कि यह नई दरें बुधवार सुबह की पारी से लागू हो गई हैं। वन विभाग के अनुसार, साल 2016 में वन विभाग की ओर से हर साल प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा करने का फैसला किया था। तब से हर साल एक अप्रेल से पार्क भ्रमण के शुल्क में वृद्धि की जाती है।