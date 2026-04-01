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जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू, 1 से 5 अप्रेल तक MI रोड पर विशेष व्यवस्था

Jaipur Traffic Changes: जयपुर में एमआई रोड स्थित अमरापुर स्थान पर 1 से 5 अप्रैल तक चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। कलक्ट्री सर्कल, सिंधी कैंप, चर्च रोड सहित कई मार्गों पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। विभिन्न चौराहों से बसों और वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा।

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जयपुर

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Arvind Rao

Apr 01, 2026

Jaipur Traffic Changes for Chaitra Fair Diversions on Key Routes Special Arrangements on MI Road from April 1-5

जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaipur Traffic Changes Chaitra Mela: जयपुर: एमआई रोड स्थित अमरापुर स्थान पर एक से पांच अप्रैल तक आयोजित होने वाले चैत्र मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था की है। जो एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक लागू रहेगी।

बता दें कि आमजन की सुविधा और यातायात सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया और पार्किंग पर प्रतिबंध लगाए हैं। कलक्ट्री सर्कल से खासाकोठी, सिंधी कैंप, वनस्थली मार्ग और चर्च रोड सहित मुख्य मार्गों पर पार्किंग पूरी तरह निषेध रहेगी। गणपति प्लाजा से अमरापुर स्थान तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।

इस प्रकार रहेगी यातायात व्यवस्था

नाटाणियों का चौराहा डायवर्जनः अजमेर रोड तरफ से आने वाली बसों मिनी और अन्य बसों को नाटाणियों के चौराहा से पीडब्ल्यूडी चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

शालीमार तिराहा रूट परिवर्तनः शालीमार तिराहा से चर्च रोड होते हुए गणपति प्लाजा जाने वाली मिनी बसों को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा की ओर डायवर्ट किया गया।

सीकर रोड से डायवर्जनः यातायात दबाव बढ़ने पर सीकर रोड से आने वाली मिनी बसों को पानीपेच तिराहा से झोटवाड़ा रोड की ओर डायवर्ट किया जा सकेगा।

स्टेशन रोड प्रतिबंधः स्टेशन रोड से पार्क स्ट्रीट की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा।

कलक्ट्री सर्कल डायवर्जनः अधिक दबाव की स्थिति में कलक्ट्री सर्कल से आने वाले वाहनों को खासाकोठी पुलिया के नीचे से पोलोविक्ट्री, सिंधी कैंप और वनस्थली मार्ग होते हुए संचालित किया जाएगा।

पोलोविक्ट्री रूट बदलाव: पोलोविक्ट्री से गणपति प्लाजा की ओर जाने वाले वाहनों को सिंधी कैंप व रेलवे स्टेशन की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

भारी वाहनों पर रोकः खासाकोठी से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

जयपुर में एमआई रोड स्थित अमरापुर स्थान पर आयोजित होने वाला चैत्र मेला शहर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह प्रेम प्रकाश मंडल का वार्षिक उत्सव है, जिसमें देश-विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। चैत्र मेला मुख्य रूप से सिंधी समाज और 'प्रेम प्रकाश मंडल' के अनुयायियों का एक बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है।

मेले के पांच दिनों के दौरान धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम

  • मेले की शुरुआत भव्य ध्वजारोहण और विशेष आहुतियों के साथ होती है।
  • वर्तमान संतों और गुरुओं द्वारा प्रतिदिन सुबह-शाम सत्संग होता है, जिसमें स्वामी टेऊंराम जी महाराज के सिद्धांतों सतनाम साखी का प्रचार किया जाता है।
  • श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के लिए विशेष प्रार्थना (पल्लव) करते हैं।
  • यहां बहुत बड़े स्तर पर लंगर (भोजन प्रसाद) की व्यवस्था होती है। जहां हजारों लोग एक साथ भोजन करते हैं।

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Updated on:

01 Apr 2026 08:15 am

Published on:

01 Apr 2026 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू, 1 से 5 अप्रेल तक MI रोड पर विशेष व्यवस्था

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