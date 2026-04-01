जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू, 1 से 5 अप्रेल तक MI रोड पर विशेष व्यवस्था

जयपुर में एमआई रोड स्थित अमरापुर स्थान पर आयोजित होने वाला चैत्र मेला शहर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह प्रेम प्रकाश मंडल का वार्षिक उत्सव है, जिसमें देश-विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। चैत्र मेला मुख्य रूप से सिंधी समाज और 'प्रेम प्रकाश मंडल' के अनुयायियों का एक बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है।