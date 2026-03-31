RBSE 12th Result: जयपुर में 12वीं के होनहार, बेटियों ने रचा इतिहास तो 2 जुड़वा भाइयों ने कमाल कर दिखाया

जयपुर के विभिन्न स्कूलों से उभरते सितारों की सूची लंबी है। रिया चौधरी (विज्ञान): 98.80% अंक, भविष्य में डॉक्टर बनने का लक्ष्य। तान्या अग्रवाल (कॉमर्स): 98.20% अंक। रोहित शर्मा (विज्ञान): 98.20% अंक (मैथ्स और इंग्लिश में 100/100)। युवराज रजवानिया (विज्ञान): 97.80% अंक (गणित में 100/100)। सान्या गुप्ता (विज्ञान): 98.40% अंक (फिजिक्स और बायोलॉजी में 100/100। शिवानी मीणा (आर्ट्स): राजकीय स्कूल, जमवारामगढ़ की छात्रा, जिन्होंने 97.40% अंक लाकर साबित किया कि नियमित पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है।