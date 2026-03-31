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RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से तुरंत करें चेक

RBSE Rajasthan 12th Board Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 12वीं कक्षा के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट घोषित किया।

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जयपुर

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Arvind Rao

Mar 31, 2026

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RBSE Board 12th Result 2026 (Patrika Photo)

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बारहवीं कला, वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। बारहवीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हुई थी। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक सकते हैं।

बता दें कि बोर्ड ने महज 20 दिन में परिणाम जारी कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस दौरान अजमेर में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह, विशेषाधिकारी नीतू यादव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

  • विज्ञान वर्ग का परिणाम-97.52
  • कला वर्ग का परिणाम-97.54
  • वाणिज्य वर्ग का परिणाम-93.64

ऑनलाइन कैसे देखें रिजल्ट?

  • स्टेप 1- सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2- अब विंडो ओपन होने पर होमपेज में 'Main Examination Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- यहां 'RBSE Senior Secondary Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर (Roll Number) भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4- 12वीं की ऑनलाइन मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे ध्यान से चेक करें।
  • स्टेप 5- आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

बता दें कि इस बार बारहवीं की परीक्षा में नौ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न हुई थीं। पूरे प्रदेश में करीब 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बारहवीं का परिणाम मात्र 30 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया गया है।

बोर्ड के पिछले छह साल के परिणाम (बारहवीं के)

वर्षकला (%)वाणिज्य (%)विज्ञान (%)
202597.7899.0798.43
202496.8898.9597.73
202392.3596.6095.65
202296.3397.5396.53
202199.2199.7399.52
202090.1796.4991.96

ऐसा था पिछले साल का रिजल्ट

  • साल 2025 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राजस्थान बोर्ड की बारहवीं परीक्षा में स्ट्रीमवार प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 5,78,494 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 5,69,575 ने सफलता प्राप्त की थी और पास प्रतिशत 96.88 प्रतिशत रहा। इस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.86 जबकि लड़कों का 95.80 प्रतिशत रहा।
  • वहीं, कॉमर्स स्ट्रीम में 26,622 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 26,418 पास हुए और पास प्रतिशत 98.95 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 99.51 और लड़कों का 98.66 प्रतिशत था।
  • साइंस स्ट्रीम में 2,60,078 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 2,58,071 पास हुए और ओवरऑल पास प्रतिशत 97.73 रहा, जिसमें लड़कियों का 98.90 और लड़कों का 97.08 पास प्रतिशत रहा।

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Updated on:

31 Mar 2026 10:10 am

Published on:

31 Mar 2026 10:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से तुरंत करें चेक

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