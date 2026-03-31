RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से तुरंत करें चेक

RBSE Board 12th Result 2026 (Patrika Photo)
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बारहवीं कला, वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। बारहवीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हुई थी। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक सकते हैं।
बता दें कि बोर्ड ने महज 20 दिन में परिणाम जारी कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस दौरान अजमेर में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह, विशेषाधिकारी नीतू यादव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि इस बार बारहवीं की परीक्षा में नौ लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न हुई थीं। पूरे प्रदेश में करीब 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बारहवीं का परिणाम मात्र 30 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया गया है।
|वर्ष
|कला (%)
|वाणिज्य (%)
|विज्ञान (%)
|2025
|97.78
|99.07
|98.43
|2024
|96.88
|98.95
|97.73
|2023
|92.35
|96.60
|95.65
|2022
|96.33
|97.53
|96.53
|2021
|99.21
|99.73
|99.52
|2020
|90.17
|96.49
|91.96
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