RBSE 12th Result: किसान की बेटी ने किया कमाल, हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लाकर हासिल किए 95%, बनना चाहती है IAS

RBSE 12th Success Story: कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के कुंदनपुर इलाके की एक छात्रा ने राजस्थान बोर्ड 12वीं कला वर्ग के परिणाम में शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विनोदखुर्द की छात्रा निशा मीणा ने 12वीं कला वर्ग में सेल्फ स्टडी से 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने इतिहास विषय में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल किए हैं।