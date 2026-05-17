कोटा में चार प्रसूताओं के बाद अब गर्भवती की भी मौत, ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी तबीयत

कोटा। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी फेल होने के मामले में अब एक गर्भवती की भी मौत हो गई। शिवपुरा निवासी शिरीन ने रविवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी आइसीयू में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर चल रही थी। परिजनों के अनुसार, शिरीन छह माह की गर्भवती थी। 5 मई को रुटीन जांच के लिए उसे मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के गायनी विभाग में भर्ती कराया गया था। सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने बच्चेदानी का मुंह खुला होने की बात कही और टांके लगाने की सलाह दी।