Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों व धनिया तेज, सोयाबीन मंदा, देसी घी में भी रही तेजी

भामाशाह मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 80 हजार कट्टों की रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए, चना 100 रुपए, सरसों 50 रुपए और धनिया 250 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा, जबकि सोयाबीन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन एवरेज में करीब 300 रुपए की मंदी रही। वहीं, किराना बाजार में देसी घी के भाव में तेजी देखने को मिली। देसी घी 300 से 400 रुपए प्रति टिन तक महंगा रहा।