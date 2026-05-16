16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों व धनिया तेज, सोयाबीन मंदा, देसी घी में भी रही तेजी

लहसुन एवरेज में करीब 300 रुपए की मंदी रही। वहीं, किराना बाजार में देसी घी के भाव में तेजी देखने को मिली। देसी घी 300 से 400 रुपए प्रति टिन तक महंगा रहा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

May 16, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 80 हजार कट्टों की रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए, चना 100 रुपए, सरसों 50 रुपए और धनिया 250 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा, जबकि सोयाबीन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन एवरेज में करीब 300 रुपए की मंदी रही। वहीं, किराना बाजार में देसी घी के भाव में तेजी देखने को मिली। देसी घी 300 से 400 रुपए प्रति टिन तक महंगा रहा।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2370 – 2470
गेहूं एवरेज टुकड़ी2470 – 2550
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 – 2650
धान सुगंधा2800 – 3701
धान (1509)3400 – 4250
धान (1847)3200 – 4101
धान (1718-1885)4200 – 4450
धान (पूसा-1)3000 – 4000
धान (1401-1886)4100 – 4250
धान दागी1500 – 3600
सोयाबीन6000 – 6800
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी7000 – 7100
सरसों6800 – 7300
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 2050
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6600
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12300
धनिया रंगदार13000 – 15000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 7200
चना देशी5200 – 5550
चना मौसमी नया5100 – 5350
चना पेप्सी5100 – 5501
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 6900

खाद्य तेल व किराना भाव

(15 किलो प्रति टिन)

उत्पादभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल2625
सदाबहार2480
लोकल रिफाइंड2360
दीप ज्योति2500
सरसों स्वास्तिक2610
अलसी तेल2530

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2880

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
स्कूटर2070
अशोका2070

अन्य भाव

उत्पादभाव
चीनी4340 – 4380 प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा : चांदी और सोने के भाव में गिरावट

सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 3000 रुपए घटकर 2,56,000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोना 1700 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

(कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)153000
गोल्ड 22 कैरेट141667
गोल्ड 20 कैरेट133043
गोल्ड 18 कैरेट122400
गोल्ड 14 कैरेट107746

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना, सरसों व धनिया तेज, सोयाबीन मंदा, देसी घी में भी रही तेजी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओटी, आइसीयू, दवा स्टोर, रेकॉर्ड रूम तक पहुंची एम्स की कमेटी, पूछा…कैसे करते हो मरीजों को हैंडल

Kota News
कोटा

जेईई एडवांस्ड परीक्षा कल, 1.80 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल

JEE Advanced 2026 latest updates
कोटा

Weather: इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत, 27 साल बाद नौतपा पर बन रहा ये संयोग, जानें मानसून 2026 का अपडेट

Rajasthan Weather
कोटा

कोटा मंडी भाव : चना तेज, सोयाबीन व सरसों मंदे

Kota-Mandi-News
कोटा

कोटा में अब एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को पीटा

Kota MBS hospital
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.