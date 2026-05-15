कोटा में अब एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को पीटा

एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा ने बताया कि दोनों मरीज गंभीर हालत में भर्ती हुए थे। एक मरीज टिटनेस से पीड़ित था, जबकि दूसरे को निमोनिया की शिकायत थी। डॉक्टर लगातार उनका उपचार कर रहे थे। मरीजों को सीपीआर दिया जा रहा था, तभी परिजनों ने हमला कर दिया। वार्ड में तोड़फोड़ की गई और दो रेजीडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। मरीजों को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किए जाने से पहले ही परिजन उन्हें अस्पताल के बाहर ले गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी तुरंत जिला कलक्टर और पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।