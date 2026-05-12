Kota News: कोटा प्रसूता प्रकरण में बड़ी कार्रवाई, दो चिकित्सक-दो नर्सिंगकर्मी निलंबित, एक्शन मोड में भजनलाल सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को कोटा पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। मंगलवार को भी उन्होंने दिनभर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इलाज और पर्यवेक्षण में लापरवाही सामने आने पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी निलंबित कर दिया गया है।