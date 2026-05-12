​​​​​Kota Maternal Deaths Case: कोटा में प्रसूताओं की मौत पर सख्त हुए ओम बिरला, अब दिल्ली AIIMS से आएगी टीम

कोटा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीएडी सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ओम बिरला ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हुए मामले को बेहद संवेदनशील बताया और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त एसओपी और प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं।