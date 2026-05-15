नीट यूजी 2026 : री-नीट 21 जून को, पुनः तैयारी में जुट जाएं विद्यार्थी

एनटीए ने हाल ही नीट यूजी 2026 में पंजीकृत एवं सम्मिलित विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड किए जाने की घोषणा की थी। अब लगभग 22.79 लाख विद्यार्थी फीस वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की औसत रजिस्ट्रेशन फीस करीब 1400 रुपए प्रति विद्यार्थी रही है। इस हिसाब से विद्यार्थियों से लगभग 319 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिन्हें एजेंसी को वापस करना होगा। हालांकि फीस रिफंड की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी जारी नहीं की गई है।