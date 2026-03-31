RBSE 12th Arts Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं कला का रिजल्ट जारी, नव्या मीणा और नरपत टॉपर, रिजल्ट यहां करें चेक

RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कला, वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। बारहवीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हुई थी। बोर्ड ने महज 20 दिन में परिणाम जारी कर रेकार्ड कायम किया है। 12वीं कला वर्ग में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। कला वर्ग का रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा। कला वर्ग में नव्या मीणा और नरपत संयुक्त रूप से टॉपर रहे। दोनों ने परीक्षा में 99.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक सकते हैं।