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RBSE 12th Arts Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं कला का रिजल्ट जारी, नव्या मीणा और नरपत टॉपर, रिजल्ट यहां करें चेक

RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कला का रिजल्ट जारी कर दिया है। कला वर्ग का रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा।

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उदयपुर

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Anand Prakash Yadav

Mar 31, 2026

आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट जारी, पत्रिका फोटो
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आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट जारी, पत्रिका फोटो

RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कला, वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। बारहवीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हुई थी। बोर्ड ने महज 20 दिन में परिणाम जारी कर रेकार्ड कायम किया है। 12वीं कला वर्ग में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। कला वर्ग का रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा। कला वर्ग में नव्या मीणा और नरपत संयुक्त रूप से टॉपर रहे। दोनों ने परीक्षा में 99.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे देखें रिजल्ट?

  • स्टेप 1- सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2- अब विंडो ओपन होने पर होमपेज में 'Main Examination Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3- यहां 'RBSE Senior Secondary Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर (Roll Number) भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
  • स्टेप 4- 12वीं की ऑनलाइन मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे ध्यान से चेक करें।
  • स्टेप 5- आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

इस बार बारहवीं की परीक्षा में 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न हुई थीं। पूरे प्रदेश में करीब 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बारहवीं का परिणाम मात्र 30 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया गया है।

नव्या मीणा और नरपत रहे टॉपर

12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। कला वर्ग में नव्या मीणा और नरपत संयुक्त रूप से टॉपर रहे। दोनों ने परीक्षा में 99.6 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। कला वर्ग का रिजल्ट कुल 97.54 फीसदी रहा, हालांकि यह गत वर्ष की तुलना में 0.24 फीसदी कम रहा है। परीक्षा में 96.68 छात्र उत्तीर्ण हुए वहीं छात्राओं का रिजल्ट 98.29 फीसदी रहा।

शिवानी मीणा को 97% से ज्यादा अंक मिले

शिवानी मीणा ने RBSE की 12वीं आर्ट्स में 97.40% अंक हासिल किए। शिवानी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जमवारामगढ़ की छात्रा है। शिवानी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर 97% से ज्यादा अंक हासिल कर कहा कि नियमित पढ़ाई की जाए तो किसी भी स्कूल में विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकता है।

कला वर्ग का 97.54 प्रतिशत परिणाम

  • उच्च माध्यमिक कला वर्ग में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इस वर्ग में कुल 5,91,023 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 5,83,201 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए।
  • कला वर्ग का कुल परिणाम 97.54 प्रतिशत रहा। इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.68 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.29 प्रतिशत दर्ज किया गया।
  • कला वर्ग में 2,72,970 छात्रों में से 1,56,818 छात्र तथा 3,10,231 छात्राओं में से 2,27,252 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं।

कला वर्ग रिजल्ट फैक्ट फाइल

  • कुल परिणाम: 97.54%
  • छात्र: 96.68%
  • छात्राएं: 98.29%

जुड़वा भाईयों को मिले एक जैसे अंक

जयपुर के दो जुड़वा भाईयों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स संकाय में करीब-करीब एक जैसे नंबर लाए। आयुष अग्रवाल की 97% और उनके भाई पियुष अग्रवाल की 96.4% बनी है। वे किस्टल कॉन्वेट स्कूल के छात्र है।

पिछले सत्र में रहा शानदार रिजल्ट

पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के आंकड़ें के अनुसार राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में कला वर्ग में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 5,78,494 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 5,69,575 ने सफलता प्राप्त की थी और पास प्रतिशत 96.88 प्रतिशत रहा। इस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.86 जबकि लड़कों का 95.80 प्रतिशत रहा। 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में लड़कियां अव्वल रही हैं। कला वर्ग का रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा, हालांकि यह गत वर्ष की तुलना में 0.24 फीसदी कम रहा है।

बोर्ड के पिछले 6 साल के परिणाम (12वीं कला )

वर्षकला (प्रतिशत)
202597.78%
202496.88%
202392.35%
202296.33%
202199.21%
202090.17%

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Updated on:

31 Mar 2026 11:24 am

Published on:

31 Mar 2026 10:06 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / RBSE 12th Arts Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं कला का रिजल्ट जारी, नव्या मीणा और नरपत टॉपर, रिजल्ट यहां करें चेक

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