उदयपुर में भीषण सड़क हादसा : दो सरकारी कर्मचारियों समेत तीन की दर्दनाक मौत, कार से लौट रहे थे सभी

रास्ते में कार सवारों को देबारी से चित्तौड़गढ़ की ओर मुड़ना था, लेकिन वे रास्ता भटक गए और सीधे पिंडवाड़ा हाईवे की ओर बढ़ गए। करीब दस किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अंबेरी पुलिया के पास उनकी कार सामने चल रहे मिनी ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि राधेश्याम और कमल किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल हेमराज को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई।