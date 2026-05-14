Rajasthan: राजस्थान के सरकारी स्कूल अब बनेंगे ‘खुशीशाला’, 5वीं तक के बच्चों के चेहरे पर लौटेगी खुशियां

2024 में सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में खुशीशाला का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, इसमें 120 शिक्षकों को शामिल किया गया। इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे। कार्यक्रम से जुड़े आंकड़ों के अनुसार 53 प्रतिशत विद्यार्थियों में मानसिक कल्याण में सुधार दर्ज किया गया, जबकि बालिकाओं में यह सुधार 69 प्रतिशत तक पहुंचा। पायलट की सफलता के बाद 2025 में तकनीकी सहयोगी संस्था क्षमतालय फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य संसाधन समूह के 165 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसमें तीन दिन का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और 60 घंटे का ऑनलाइन शिक्षण शामिल था। इसके अलावा राजस्थान के 33 डाइट्स में 40-40 शिक्षकों सहित कुल 1320 शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया।