पटाक्षेप… आखिर 6 माह बाद एमएलएसयू को मिले स्थायी कुलगुरु

उदयपुर. राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार शाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी। आखिर 6 माह बाद यूनिवर्सिटी को स्थाई कुलगुरु मिल गए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में रसायन विभाग के पूर्व प्रोफेसर कैलाश डागा को कुलगुरु नियुक्त किया है। प्रो. डागा का कार्यकाल तीन साल का रहेगा।वर्तमान में कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार अजमेर विवि के प्रोफेसर बीपी सारस्वत संभाल रहे हैं। बड़ी बात ये कि अंतिम पांच नामों में तीन उम्मीदवार उदयपुर के थे, जिनकी इस बात भी नहीं चल पाई। प्रो. कैलाश डागा मूलतः जोधपुर के निवासी हैं। उनकी पहचान सक्रिय शिक्षाविद के साथ ही आरएसएस के समर्पित स्वयंसेवक के रूप में भी रही है। उन्हें हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के प्रबंधन बोर्ड में राज्यपाल का प्रतिनिधि भी मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय में लंबे समय से बनी प्रशासनिक अस्थिरता खत्म होने की उम्मीद बनी है। प्रो. डागा ऐसे समय में पदभार संभाल रहे हैं, जब विश्वविद्यालय कई प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याओं से जूझ रहा है।