सोने की खरीद पर ब्रेक! उदयपुर के सर्राफा बाजार में बढ़ी चिंता, रिसाइक्लिंग और लाइटवेट ज्वेलरी का ट्रेंड तेज

उदयपुर. वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमजन से एक साल सोने की खरीद नहीं करने की अपील से सर्राफा कारोबारियों में चिंता का माहौल है। व्यवसायी इसे भविष्य में किसी बड़े आर्थिक बदलाव की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने पुराने सोने की रिसाइक्लिंग बेहतर विकल्प बताया है ताकि इस कारोबार से जुड़े कारीगरों की आजीविका चलती रहे। वहीं आमजन लाइटवेट ज्वेलरी और पुराने गहनों को नए करने पर ध्यान दे रहे हैं। इस मामले पर पत्रिका ने शहर के लोगों से राय जानी तो उन्होंने अपनी चिंता जताई, क्योंकि पारिवारिक आयोजनों में सोने की खरीद को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।