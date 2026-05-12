Rajasthan: एक लाख रुपए रिश्वत लेते जीपीएफ का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, डेथ क्लेम पास करने की एवज में मांगे थे डेढ़ लाख

एसीबी उदयपुर को शिकायत मिली थी। परिवादी की भांजी झामर कोटाड़ा रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामधर में शिक्षिका नीलम चित्तौड़ा की 6 माह पहले मौत हो गई थी। राज्य बीमा का डेथ क्लेम पास करने और कमियों की पूर्ति कर ज्यादा क्लेम राशि पास कराने की एवज में पहले आरोपी ने 7.50 लाख रुपए की मांग की। सोमवार को शिकायत की पुष्टि की गई। आरोपी डेढ़ लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गया। उसने एक लाख रुपए पहले और 50 हजार रुपए काम के बाद लेने की बात कही। इस पर एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को एक लाख रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया।