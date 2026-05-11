शहर में नहीं एक भी सरकारी स्क्रैप सेंटर, कबाड़ में बेचने पड़ रहे पुराने वाहन

आरटीओ कार्यालय में महीने में 3 से 4 लोग इस संबंध में जानकारी लेने पहुंचते हैं, और वे भी अधिकतर वेबसाइट देखकर आते हैं। अधिकांश वाहन मालिकों को स्क्रैप नियमों, प्रक्रिया और लाभों की सही जानकारी नहीं है, जिससे वे इस नीति के फायदे से वंचित रह रहे हैं। स्क्रैप सेंटर नहीं होने से कई वाहन मालिक आरसी निरस्त करवाकर अपनी पुरानी गाड़ियां भंगार में बेचने को मजबूर हैं। ऐसा ही वाक्या शुक्रवार हुआ जब पत्रिका टीम के सामने ही एक व्यक्ति अपनी 2000 मॉडल की बाइक स्क्रैप करवाने के लिए आरटीओ आया। पर स्क्रैप सेंटर नहीं होने से उसे गाड़ी कबाड़ में बेचनी पड़ी।--