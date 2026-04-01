राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन: 60 हजार की रिश्वत लेते SDM काजल मीणा रंगे हाथों गिरफ्तार, रीडर-बाबू भी पकड़े गए

एसडीएम काजल मीणा- फाइल फोटो
करौली। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नादौती की उपखंड अधिकारी (SDM) काजल मीणा को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एसडीएम के रीडर दिनेश और यूडीसी (क्लर्क) प्रवीण को भी एसीबी ने पकड़ा है। तीनों पर जमीन से जुड़े एक मामले में फैसला कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने जमीन के तकसीम (विभाजन) से जुड़े प्रकरण में अनुकूल निर्णय देने के एवज में 60 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जैसे ही रिश्वत की राशि दी गई, टीम ने मौके पर ही एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर और बाबू को दबोच लिया।
कार्रवाई के दौरान एसीबी को आरोपी रीडर दिनेश के बैग से करीब 4 लाख रुपये नकद भी मिले, जिन्हें अवैध वसूली का हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर तथा डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह की निगरानी में अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।
गौरतलब है कि करौली जिले में हाल ही में एसीबी ने कार्रवाई की थी। इससे पहले भी एसीबी ने बारां जिले की अंता नगरपालिका के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह जाटव को 3.70 लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि वह विभिन्न कार्यों के बदले यह राशि एकत्र कर अपने घर ले जा रहा था।
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