राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन: 60 हजार की रिश्वत लेते SDM काजल मीणा रंगे हाथों गिरफ्तार, रीडर-बाबू भी पकड़े गए

जानकारी के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने जमीन के तकसीम (विभाजन) से जुड़े प्रकरण में अनुकूल निर्णय देने के एवज में 60 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जैसे ही रिश्वत की राशि दी गई, टीम ने मौके पर ही एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर और बाबू को दबोच लिया।