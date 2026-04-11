Rajasthan: 3.70 लाख की रिश्वत के साथ करौली में पकड़ा गया बारां जिले का अधिकारी, एसीबी ने पहले से बिछाया था जाल

सूचना मिलते ही एसीबी टीम सक्रिय हो गई और हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया गया। टीम ने स्टेशन पर निगरानी शुरू कर दी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही महेंद्र सिंह जाटव ट्रेन से उतकर सवारी ऑटो में सवार हुआ एसीबी ने धावा बोल दिया। एसीबी की टीम ने सवारी ऑटो से अधिकारी को नीचे उतारकर बैग की तलासी ली। इस दौरान अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह जाटव की बैग से 3.70 लाख की नकदी बरामद हुई।