Rajasthan Accident: शराब पार्टी करके MP लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 1 गंभीर घायल, झालावाड़ में पुलिया से गिरी बाइक

ग्रामीणों और समाजसेवी सुरेंद्र सिंह कल्याणपुरा ने बताया कि पुलिया के पास मोड़ है और यहां सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है । उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ । ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की है कि पुलिया के आसपास सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा न हों। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।