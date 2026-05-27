27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, महिला गंभीर घायल, बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे घर

Jhalawar Bike Collision: कोटा हाईवे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। झालरापाटन क्षेत्र में आमने-सामने हुई दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

May 27, 2026

Jhalawar Accident

घटना की जानकारी लेती पुलिस और इनसेट में मृतक युवक की फाइल फोटो: पत्रिका

Kota Highway Accident: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में मंगलवार रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कोटा हाईवे स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास हुआ जहां आमने-सामने से आ रही दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।

रिश्तेदार के साथ बालाजी दर्शन करने गई थी महिला

पुलिस के अनुसार कोटा जिले के आलनिया निवासी शोभा बाई अपने रिश्तेदार खुमान उर्फ बबलू के साथ मंगलवार दोपहर रामकुंड बालाजी के दर्शन करने गई थीं। दर्शन करने के बाद दोनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे जब वे झालरापाटन क्षेत्र में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास पहुंचे तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक टकरा गई।

MP निवासी की दर्दनाक मौत

दूसरी बाइक पर मध्य प्रदेश के पिपलिया गरोठ निवासी 35 वर्षीय महावीर सवार था। महावीर फर्नीचर का काम करता था और रामगंजमंडी में एक साइट देखने के बाद दूसरी साइट का निरीक्षण करने के लिए झालरापाटन जा रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचाया गया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने महावीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं खुमान और शोभा बाई का उपचार शुरू किया गया लेकिन देर रात करीब 3 बजे इलाज के दौरान खुमान ने भी दम तोड़ दिया। शोभा बाई की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। आज सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करके शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

दोनों मृतकों के शव जैसे ही उनके घर पहुंचे परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव और मोहल्ले में मातम का माहौल छा गया। मृतक खुमान उर्फ बबलू की मौत की खबर सुनते ही रिश्तेदार और आसपास के लोग बड़ी संख्या में उसके घर पहुंच गए। वहीं महावीर के घर भी शोक की लहर दौड़ गई। परिजन बार-बार हादसे को याद कर बिलखते नजर आए।

ये भी पढ़ें

Chittorgarh: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष का आरोप दहेज के लिए जहर देकर मार डाला
चित्तौड़गढ़
chittorgarh crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 01:45 pm

Published on:

27 May 2026 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, महिला गंभीर घायल, बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे घर

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota To Ujjain Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, उज्जैन तक चलेगी ‘कोटा-चौमहला मेमू ट्रेन’

Kota MEMU Train
झालावाड़

झालावाड़: हिस्ट्रीशीटर बल्लू गुर्जर को पैदल ले जाकर कराई घटनास्थल की तस्दीक, अवैध संपत्तियों पर चल चुका बुलडोजर

history sheeter ballu gurjar
झालावाड़

Jhalawar: युवक के साथ नहीं गई विवाहित प्रेमिका तो किया सुसाइड एटेम्पट, 2 बच्चों का पिता निकला प्रेमी

Lover Manish Beragi
झालावाड़

Jhalawar News: अस्पताल में लापरवाही उजागर, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा

jhalawar janna hospital
झालावाड़

Success Story: 14 साल की बच्ची ने अमेरिका में किया राजस्थान का नाम रोशन, ‘फ्री शिक्षा’ वाला स्कूल खोलने का है सपना

Inaya Khan Jhalawar
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.