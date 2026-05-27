Rajasthan Road Accident: सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, महिला गंभीर घायल, बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे घर

Kota Highway Accident: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में मंगलवार रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कोटा हाईवे स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास हुआ जहां आमने-सामने से आ रही दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।