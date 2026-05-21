Success Story: 14 साल की बच्ची ने अमेरिका में किया राजस्थान का नाम रोशन, ‘फ्री शिक्षा’ वाला स्कूल खोलने का है सपना

RoboFest World Championship 2026: अमेरिका के मिशिगन में आयोजित प्रतिष्ठित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में झालावाड़ निवासी 14 वर्षीय इनाया खान ने विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर भारत और घाना दोनों का नाम रोशन किया है। इनाया ने दुनिया के कई उन्नत देशों को पीछे छोड़ते हुए अपनी टीम के साथ शानदार प्रदर्शन किया और जूनियर बिल्डिंग ब्रिजेस श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 14 से 16 मई तक मिशिगन स्थित लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी, जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्र अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे।