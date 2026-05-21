झालावाड़ में इस जटिल सर्जरी का फ्री इलाज कराने देशभर से पहुंच रहे मरीज, मिल रहा ‘नई जिंदगी का तोहफा’

Jhalawar Medical College: राजस्थान का झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अब चिकित्सा क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है। न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेकियल प्लेक्सस और नर्व ट्रांसफर जैसी जटिल सर्जरी की सफलता ने इसे प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बना दिया है, जहां इस गंभीर बीमारी का सफल और अत्याधुनिक उपचार किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष डॉ. रामसेवक योगी ने करीब एक वर्ष पूर्व यह सर्जरी शुरू की थी। तब से अब तक वे और उनकी टीम प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों से आए मरीजों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें स्थायी अपंगता से बचा चुके हैं।