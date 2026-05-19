Rajasthan Road Project: मानसून आने से पहले लाखों रुपए की लागत राजस्थान में यहां बनेगी CC रोड, वर्षों पुरानी समस्या का होगा समाधान

CC Road Construction In Jhalawar: झालावाड़ जिले के रीछवा कस्बे में बस स्टैंड से रटलाई रोड तक लंबे समय से चली आ रही खराब सड़क की समस्या अब जल्द खत्म होने जा रही है। क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए यहां सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब छह महीने पहले कार्य आदेश जारी होने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब प्रशासन की सक्रियता के बाद सड़क निर्माण ने गति पकड़ ली है। इससे वर्षों पुराने ऊबड़-खाबड़ खरंजे और बरसात में होने वाली परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी।