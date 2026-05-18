Traffic Diversion: झालावाड़ से कोटा जाने वालों के लिए अलर्ट जारी, 10 घंटे तक बंद रहेगा यह रूट, हेल्प लाइन नंबर जारी

वाहन चालकों को ओवरटेक नहीं करने, अपनी लेन में चलने, संयम रखने, जाम की स्थिति नहीं बनाने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की सलाह दी गई है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि निर्धारित तिथि और समय के बाद यातायात पुन: अपने पुराने मार्ग पर सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कोटा में दरा घाटी में निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास का कार्य रविवार को एक बार फिर टल गया। ट्रेन आगजनी की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक देने से इनकार कर दिया जिसके चलते प्रस्तावित तकनीकी कार्य इस बार भी नहीं हो सका।