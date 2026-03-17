नवाचार की गूंज से बदली तस्वीर, युवाओं ने लिखी टेक्नोलॉजी की नई इबारत

प्रतियोगिता में एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में वास्तविक समस्याओं के समाधान पर जोर रहा। छात्रों ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में टीमवर्क के साथ अपने प्रोजेक्ट विकसित किए।

विजेता टीमों ने जीता इनाम

एलएनएमआईआईटी की टीम मिराज ने पहला स्थान, जेकेएलयू की टीम ऑक्टेन ने दूसरा और आर्य कॉलेज की टीम न्यूरोनेस्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को 50,000 रुपए सहित विभिन्न तकनीकी श्रेणियों में सम्मान मिला। कुलपति विजयशेखर चेल्लाबोइना ने छात्रों के नवाचार और उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम में पैनल चर्चा, तकनीकी सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित हुईं, जबकि समापन गायक मान पनु के लाइव प्रदर्शन से हुआ।