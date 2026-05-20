20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

रेलवे ने दी बड़ी सौगात: राजस्थान के ये 3 स्टेशन बने जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगे कई फायदे

Indian Railway Good News: रेलवे ने कोटा मंडल के तीन महत्वपूर्ण स्टेशनों को जंक्शन का दर्जा देकर यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। गंगापुर सिटी, रामगंजमंडी और गुड़ला स्टेशन अब जंक्शन कहलाएंगे, जिससे रेल कनेक्टिविटी और सुविधाओं में सुधार होगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

May 20, 2026

Rajasthan Railway Junction

फोटो: पत्रिका

Gangapur City Junction: पश्चिम मध्य रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल के तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को बड़ी सौगात दी है। नई रेल लाइनों और कॉर्ड/बायपास लाइन के संचालन के बाद गंगापुर सिटी (GGC), रामगंजमंडी (RMA) और गुड़ला (GQL) स्टेशनों को अब आधिकारिक रूप से जंक्शन का दर्जा दे दिया गया है। ये बदलाव 15 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद अब इन स्टेशनों को क्रमशः गंगापुर सिटी जंक्शन, रामगंजमंडी जंक्शन और गुड़ला जंक्शन के नाम से जाना जाएगा।

मिलेगी कई सुविधाएं

रेलवे प्रशासन के अनुसार इन स्टेशनों पर नई लाइनों के जुड़ने से ट्रेनों की कनेक्टिविटी और संचालन क्षमता में सुधार होगा। यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और लंबी दूरी की ट्रेनों की उपलब्धता भी बढ़ने की संभावना है। जंक्शन बनने से इन स्टेशनों का महत्व भी बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

कोड में नहीं हुआ कोई बदलाव

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलने के बावजूद इनके अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल स्टेशन के नाम में 'जंक्शन' शब्द जोड़ा गया है।

रेलवे ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित दस्तावेजों, स्टेशन परिसर के रिकॉर्ड, दूरी तालिका और स्टेशनों की सूची में आवश्यक संशोधन जल्द से जल्द किए जाएं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रणाली को भी अपडेट किया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन तीनों स्टेशनों को जंक्शन का दर्जा मिलने से कोटा मंडल के रेल नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा।

ट्रेन मैनेजर के 150-180 पदों पर निकलेगी भर्ती?

वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की प्री-पीएनएम बैठक वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अविरल शर्मा के साथ आयोजित की गई। बैठक में रेलवे कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मंडल के सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि संघ की ओर से मुख्य रूप से ट्रेन मैनेजरों की रिक्तियों को विभागीय कोटे से भरने और नेम नोटिंग पॉलिसी को दुरुस्त करने की मांग रखी गई।

बैठक के दौरान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अविरल शर्मा ने संघ को जानकारी दी कि जल्द ही ट्रेन मैनेजरों के पदों की रिक्तियों का आकलन कर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 150 से 180 ट्रेन मैनेजरों के पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। इससे रेलवे संचालन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा नेम नोटिंग पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस नीति को नए सिरे से लागू किया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिल सके।

बैठक में मजदूर संघ की ओर से मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह खींची, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष राम चरण मीना सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में लागू हो सकता है फोर-डे वीक, बड़ी तैयारी में जुटी भजनलाल सरकार, जानें पूरा मामला
जयपुर
cm bhajan lal sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / रेलवे ने दी बड़ी सौगात: राजस्थान के ये 3 स्टेशन बने जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगे कई फायदे

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Massive Fire: तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, 4 दमकलों ने मशक्क्त से पाया काबू

Kota Massive Fire
कोटा

Pre DElEd 2026 Exam: पहली बार प्री डीएलएड परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव, लाइव मॉनिटरिंग से जारी होगा तत्काल अलर्ट

Exam News
कोटा

Rajasthan: ‘हम गेंती-फावड़ा लेकर सड़क बनाने जाएं…?’, PWD अधिकारियों पर जमकर बरसीं BJP MLA

MLA Kalpana Devi
कोटा

₹1000 करोड़ की लागत से बनी राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल जल्द होगी शुरू, दिल्ली से गुजरात जाने वालों का सफर होगा आसान

Mukundra Tunnel
कोटा

Rajasthan Summer Vacation: ग्रीष्मावकाश कटौती पर भड़के शिक्षक, मदन दिलावर के गढ़ में हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन

Teachers protest in Kota
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.