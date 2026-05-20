रेलवे ने दी बड़ी सौगात: राजस्थान के ये 3 स्टेशन बने जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगे कई फायदे

Gangapur City Junction: पश्चिम मध्य रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल के तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को बड़ी सौगात दी है। नई रेल लाइनों और कॉर्ड/बायपास लाइन के संचालन के बाद गंगापुर सिटी (GGC), रामगंजमंडी (RMA) और गुड़ला (GQL) स्टेशनों को अब आधिकारिक रूप से जंक्शन का दर्जा दे दिया गया है। ये बदलाव 15 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद अब इन स्टेशनों को क्रमशः गंगापुर सिटी जंक्शन, रामगंजमंडी जंक्शन और गुड़ला जंक्शन के नाम से जाना जाएगा।