Kota Massive Fire: तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, 4 दमकलों ने मशक्क्त से पाया काबू

Fire In 3-Story Building: कोटा शहर के टिंबर मार्केट इलाके में मंगलवार देर रात एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मकान की तीसरी मंजिल पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी जिसके बाद वहां रखा प्लाई और लकड़ी का सामान जलने लगा। लकड़ी और ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया।