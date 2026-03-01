अग्निशमन विभाग की तीन में से दो गाडिय़ां खराब, आगजनी की घटना हुईं तो कैसे पाएंगे काबू

गर्मियां आते ही जगह-जगह आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। जिस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग को अमल में लाया गया, लेकिन अग्निशमन विभाग जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण नाम का ही रह गया है। दरअसल अग्निशमन विभाग सीमित संसाधनों में ही सिमटकर रह गया है, जिसे अपग्रेड करना तो दूर जो मौजूदा आवश्यकताएं हैं उन्हें भी पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। विभाग के पास आग बुझाने के लिए तीन गाडिय़ां हैं, जिनमें से एक गाड़ी छह हजार लीटर और दो गाडिय़ां 45-45 हजार लीटर की शामिल हैं, लेकिन पिछले चार माह से मुख्य दमकल वाहन (छह हजार लीटर) और एक 45 हजार लीटर की गाड़ी खराब हालत में विभाग के परिसर में खड़ी कंडम हो रही हैं, लेकिन परिषद के उच्च अधिकारी इन्हें दुरुस्त कराने में कतई ध्यान नहीं दे रहे। गाडिय़ों को दुरुस्त कराने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिख सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान न देते हुए, चैन की बंसी बजा रहे हैं। मौजूदा समय में विभाग के पास केवल ४५ हजार लीटर की एक ही गाड़ी है, अब अगर ऐसी स्थिति में दो जगह आगजनी की घटनाएं होती हैं तो जान और माल का नुकसान को कैसा रोका जाएगा और उसका जम्मेदार कौन होगा?