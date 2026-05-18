Dholpur: जिले के छह बड़े स्कूल में घटा नामांकन, शिक्षा निदेशालय ने दिया नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

जिले के 7 बड़े स्कूलों के गिरेे नामांकन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर बाड़ी स्थिति पीएमश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल आता है। जिसमें 2025 में 2379 नामांकन था। जो इस बार 1946 पर रह गया है यानी इस बार यहां 433 नामांकन कम हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी विपरपुर में गत वर्ष 639 नामांकन था, जो इस 227 कमी के साथ 412 पर रह गया। गल्र्स सीनियर सेकेंडरी बाड़ी में भी 189 बच्चों का नामांकन कम हुआ है। यहा पिछले सीजन 1686 नामांकन था, इस बार 1497 दर्ज किया गया है। गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में गत वर्ष 845 बच्चों का नामांकन था, लेकिन इस बार इसमें 177 की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर यानी महाराणा में 117 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। यहां गत वर्ष 469 नामांकन था जो अब 352 ही रह गया है। सैंपऊ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसई नवाब की भी यही कहानी यहां भी 104 बच्चों का नामांकन कम हुआ है। इस लिस्ट में राजाखेड़ा का पीएमश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। यह गत वर्ष 511 नामांकन थे जो अब 410 रह गया है। यानी यहां भी 100 से ज्यादा यानी 101 बच्चों का नामांकन कम हुआ है।