Dholpur: अवैध बजरी खनन रोकने को पुलिस ने शुरू की ‘गांधीगिरी’, ग्रामीणों को किया जागरूक

झिरी में ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि चंबल नदी में अवैध कारोबार में अधिकांश माफिया पंचायत के बाहर के है। जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में लगे है। ग्रामीणों ने कहा कि वन व पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो चंबल नदी में अवैध बजरी खनन पर अंकुश लग सकता है। झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजूसिंह जादौन ने कहा कि अवैध बजरी खनन में पंचायत का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है, चंबल नदी में अवैध बजरी खनन होने से सिर्फ गांव को बदनामी झेलनी पड़ती है।