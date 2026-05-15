Dholpur: 103 दिनों में 1 हजार 760 लोगों को लावारिस श्वानों ने बनाया शिकार

सार्वजनिक स्थलों पर लावारिस श्वानों का जमावड़ा और बच्चों को अपना शिकार बनान एक गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। जिसको लेकर गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के निकायों को उनके लिए अलग से सेल्टर होम के साथ नसबंदी और खाने पीने की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेशों के एक साल बाद भी सरकारों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। राजस्थान में आए दिन किसी न किसी जिले से श्वानों के बच्चों पर हमलों की खबर आ रही हैं। जिनमें बच्चे अपनी जान तक गंवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार निंद्रा में है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से श्वानों को हटाकर शेल्टर होम्स में भेजने और नसबंदी के लिए पाबंद किया था। शहर से लेकर जिले भर में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें इन आवारा श्वानों के हमले बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं, तो कई अपनी जान तक गंवा चुके हैं।